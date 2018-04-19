Москва, 19 апреля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. После непродолжительного сбоя в работе социальной сети Вконтакте все параметры приведены в норму, работоспособность полностью восстановлена, сообщил 18 апреля представитель компании.

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Он добавил, что с блокировкой Telegram в России у сбоя Вконтакте нет ничего общего.

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками это никак не связано», — цитирует сообщение агентство Москва.

Днем ранее пользователи из разных городов России пожаловались на сбой Вконтакте. По данным downdetector, больше половины (56%) пользователей сообщали о проблемах со входом, у 28% не открывался сайт, еще 14% не могли отправлять сообщения.

Проблемы социальной сети в момент сбоя многие связали с массовым блокированием IP-адресов, с которыми работает мессенджер Telegram.

Напомним, руководство сервиса не стало предоставлять в Федеральную службу безопасности ключи дешифровки сообщений в связи с чем на основании иска Роскомнандзора Таганский суд Москвы принял решение запретить работу Telegram в России.