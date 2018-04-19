Вашингтон, 19 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал, которая ранее подписала соглашение о неразглашении своей связи с бизнесменом Дональдом Трампом, урегулировала спор с компанией American Media Inc. Теперь она может открыто говорить об отношениях с Трампом до его избрания на пост президента США, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Заявление Макдугал опубликовано на сайте телеканала. Актриса и фотомодель вышла из соглашения с компанией American Media Inc. и теперь может говорить публично и о том, о чем сочтет нужным.

«Я рада тому, что достигла договоренности с American Media Inc. на своих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает от контракта, который я, будучи введена в заблуждение, подписала два года назад», — заявила фотомодель.

Своей изначальной задачей в этом скандале она назвала «восстановление в правах», а не получение какой-либо финансовой выгоды. В компании American Media Inc. также отметили, что рады соглашению, достигнутому с Макдугал.

Ранее бывшая модель Playboy рассказала телеканалу CNN, что у нее был роман с Трампом на протяжении 10 месяцев. Отношения начались через несколько месяцев после рождения у Трампа и его супруги Меланьи сына Бэррона.

Журнал The New Yorker в феврале сообщил, что ознакомился с восемью страницами текста, написанного рукой Макдугал, из которых следовало, что роман был. Макдугал подтвердила подлинность записей.

Тогда она рассказала, что получила в 2016 году $150 тыс. от компании American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию ее истории. Материал напечатан не был, а от ее имени вышла колонка о фитнесе.

Макдугал решила, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем.