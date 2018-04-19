Ереван, 19 апреля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Протестная акция у Дома правительства в Ереване сопровождается стычками силовиков и демонстрантов. Об этом 19 апреля сообщает агентство «Sputnik — Армения».

Bouarf Полиция. Армения

«Красные береты» препятствуют проходу протестующих к правительственному зданию, те пытаются оказать сопротивление. Так, между силовиками и участниками акции произошла потасовка — трое демонстрантов были задержаны.

Координирующий акцию депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников не вступать в столкновения с полицией. Замначальника полиции Валерий Осипян назвал действия своих подчиненных правомерными, отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля в Ереване проходят акции протеста против избрания Сержа Саргсяна главой правительства. Манифестанты перекрывают перекрестки и улицы в центре города, блокируют административные здания. Случаются столкновения с полицией. Десятки человек задержаны.

18 апреля Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить протест утром 19 апреля. Оппозиционеры заявили о намерении заблокировать правительственные здания, тем самым парализовав работу правительства.

19 апреля охрану Дома правительства усилили. На прилегающих перекрестках дежурят наряды дорожной полиции. На этот день назначено заседание кабинета министров, которе впервые проведет избранный 17 марта премьер-министром Серж Саргсян.

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