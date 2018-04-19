Владивосток, 19 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Японском море тактическая группа противолодочных самолётов Ил-38 авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, перебазировалась на один из аэродромов в Приморье, где провела военные учения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тихоокеанского флота 19 апреля, экипажи самолётов отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых гидроакустических средств поиска.

Mil.ru Ил-38

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«После установления контакта с «неприятельской» субмариной противолодочные самолёты атаковали её, выполнив учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам», — уточнили в ТОФ.

После выполнения поставленных задач самолёты вернулась к постоянному месту базирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальные задачи в соответствии с планом боевой подготовки летчики Тихоокеанского флота отрабатывали и в декабре 2017 года. 15 декабря лётчики выполнили полёты сразу с четырёх аэродромов морской авиации ТОФ. Три противолодочных самолёта Ил-38 с авиабазы Николаевка осуществили поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, а затем, на полигоне в акватории бухты Анна произвели бомбометание по целям, имитирующим субмарину.

Интенсивные полёты выполнялись и с авиабазы Елизово на Камчатке. После получения вводных в воздух поднимались высотные истребители-перехватчики МИГ-31, противолодочные самолёты Ил-38 и противолодочные вертолёты Ка-27, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».