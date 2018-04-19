Москва, 19 апреля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. На рынке нефти произошел новый прорыв. 18 апреля Brent не только закрепилась над уровнем $73, но и обновила максимумы 3,5-летней давности у отметки $74. По итогам торговых суток котировки показали максимальный с 10 апреля прирост, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«После некоторой паузы быки по Brent собрались с силами и решились на следующий рывок. Поводов для этого набралось немало», — отметил эксперт.

В первую очередь это приличные данные от API и минэнерго. Запасы нефти и нефтепродуктов в обоих случаях сократились сильнее прогнозов, что позволило котировкам проигнорировать очередной прирост добычи на 0,1% до нового рекордного максимума 10,54 млн баррелей в сутки.

«Еще более ощутимую поддержку рынок получил на фоне спекуляций в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.

В рамках этого события трейдеры ждут позитивных комментариев экспортеров, которые дают понять, что готовы к продлению сделки и бессрочному сотрудничеству в таком формате», — пояснил Мащенко.

Особенно большие надежды возлагаются на самих саудитов, которые по-прежнему заинтересованы в дорогой нефти, причем не только из-за предстоящего IPO ее госкомпании, но и по причине потребности финансирования своих масштабных экономических реформ.

«В краткосрочной перспективе не исключена новая волна спроса, но для уверенного пробоя уровня $74 котировкам потребуется свежий катализатор. Учитывая высоту текущих уровней часть игроков, вероятно, решится на фиксацию прибыли до конца недели», — полагает эксперт.

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