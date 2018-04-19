Луганск, 19 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Украинские силовики за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики три раза, говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным властей ЛНР, силовики трижды нарушили «пасхальное» перемирие, объявленное 30 марта, и открыли огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и вооружений БМП-1.

Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе Калиново, Калиновки и Первомайска. По территории республики было выпущено около 35 снарядов, погибших и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет.

В Луганском информационном центре уточнили, что обстрелу подверглось также село Желобок. Пострадавших нет.

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Киевские силовики заявили, что республики Донбасса обстреляли их за минувшие сутки 50 раз. Пострадали, по их данным, двое военнослужащих.