Москва, 19 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. После некоторых колебаний рубль все же смог приступить к восстановлению и даже увел доллар под отметку 61 рублей к закрытию торгов 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Частичная ликвидация коротких позиций стала возможной на фоне дальнейшего спада напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также новое нефтяное ралли. По итогам сессии российская валюта подорожала более чем на 1% в парах с иностранными валютами», — отметил эксперт.

Штаты сказали, что пока не будут вводить дополнительные санкции против России, которая в свою очередь намекнула на готовность к поиску компромиссов с администрацией Трампа и тоже отложила принятие законопроекта о контрсанкциях.

«Это определенно можно назвать разрядкой обстановки, но о потеплении отношений говорить точно рано. Тот факт, что обмен санкциями еще остается на повестке дня, тревожит игроков и сдерживает более энергичное восстановление рубля», — полагает Ковалев.

Впрочем, благодаря снижению градуса напряженности рубль смог позволить себе обратить внимание на то, что происходит на нефтяном рынке, где цены обновили 3,5-летние максимумы и сохраняют боевой настрой на утренних торгах.

«После закрытия российских площадок Brent прилично прибавила в цене, уже добравшись до уровня $74. На старте сессии 19 апреля российская валюта будет «догонять» нефть, хотя темпы ее восстановления скорее всего будут оставаться умеренными», — считает эксперт.

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