Рубль приступил к восстановлению
Москва, 19 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. После некоторых колебаний рубль все же смог приступить к восстановлению и даже увел доллар под отметку 61 рублей к закрытию торгов 18 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
«Частичная ликвидация коротких позиций стала возможной на фоне дальнейшего спада напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также новое нефтяное ралли. По итогам сессии российская валюта подорожала более чем на 1% в парах с иностранными валютами», — отметил эксперт.
Штаты сказали, что пока не будут вводить дополнительные санкции против России, которая в свою очередь намекнула на готовность к поиску компромиссов с администрацией Трампа и тоже отложила принятие законопроекта о контрсанкциях.
«Это определенно можно назвать разрядкой обстановки, но о потеплении отношений говорить точно рано. Тот факт, что обмен санкциями еще остается на повестке дня, тревожит игроков и сдерживает более энергичное восстановление рубля», — полагает Ковалев.
Впрочем, благодаря снижению градуса напряженности рубль смог позволить себе обратить внимание на то, что происходит на нефтяном рынке, где цены обновили 3,5-летние максимумы и сохраняют боевой настрой на утренних торгах.
«После закрытия российских площадок Brent прилично прибавила в цене, уже добравшись до уровня $74. На старте сессии 19 апреля российская валюта будет «догонять» нефть, хотя темпы ее восстановления скорее всего будут оставаться умеренными», — считает эксперт.
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