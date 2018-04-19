Стерлитамак, Башкирия, 19 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Руководство школы Стерлитамака, в которой произошло нападение на учителя и учеников, временно отменило уроки информатики. Кабинет опечатан следователями, а вместо информатики преподаются другие предметы, сообщил 19 апреля представитель школы.

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«Кабинет информатики сегодня не функционирует, так как он опечатан на время следствия. Ремонт там продолжим, когда следствие закончит работу. Также закупим новые компьютеры», — цитирует РИА Новости собеседника.

Он пояснил, что пострадавшая во время нападения учитель — единственная, кто преподавала информатику. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести. По словам представителя школы, «классы смогут нагнать упущенное», когда учитель вернется в школу. Специально для этого руководство даст «побольше часов на уроки информатики».

Напомним, утром 18 апреля вооруженный 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 напал на одноклассников и учителя в кабинете информатики. После этого он устроил поджог и ранил себя. Кроме самого нападающего пострадали учитель и две девочки. Сейчас все они находятся в реанимации.

В отношении школьника него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

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