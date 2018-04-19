Москва, 19 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Оператор сотовой связи Теле2 будет оштрафован по делу о национальном роуминге. Размер штрафа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит в течение одного-двух месяцев. Об этом в кулуарах Российского интернет-форума, который проходит в Подмосковье, заявил, отвечая на вопрос журналистов, заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Tele2 Tele2

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля по итогам рассмотрения дела о национальном роуминге ФАС России признала Теле2 нарушившим закон «О защите конкуренции». По данным ведомства, компания установила монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге, а также добровольно не намеревалась устранять эти нарушения, «как это сделали ранее операторы «большой тройки».

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Tele2 должен будет понести ответственность в виде штрафа.

Добавим, что на днях генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин заявил, что оператор сотовой связи устранит нарушения по национальному роумингу до 31 мая.

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Напомним, летом 2017 года ФАС России возбудила в отношении операторов «большой четвёрки» — «Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2 — дела по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» («Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены на товар»).