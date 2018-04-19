Пекин, 19 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В общей сложности сорок подозреваемых в телефонном мошенничестве предстали перед судом в Пекине, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Анонимный звонок

Среди сорока человек также имеется пять жителей Тайваня, которые были арестованы в Кении и возвращены в Китай еще в 2016 году, сообщили в Хайдяньском районном народном суде Пекина.

Подозреваемые обвиняются в обмане двадцати человек на китайском материке и получении обманным путем более 1,22 млн юаней (порядка $190 тыс.), сообщили в суде.

Подозреваемые утверждали, что являются сотрудниками полиции, прокуратуры или медицинской страховой службы и звонили гражданам Китая, сообщая им, что их персональные данные были украдены и им следует заплатить деньги за защиту личных сведений и доказать, что они не причастны к преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля суд Нинся-Хуэйского автономного района Китая приговорил банду из 65 мошенников к длительным срокам тюремного заключения. В Китае продолжается борьба с телефонным мошенничеством и финансовыми пирамидами.