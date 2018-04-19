Москва, 19 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Лишь 15% граждан России к 2020 году не будут иметь возможности выхода в интернет. Об этом заявил 18 апреля глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

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В ходе своего выступления на открытии фестиваля интернет-технологий «РИФ 2018» Плуготаренко отметил, что по итогам 2017 года аудитория рунета выросла до 90 млн человек, что составляет 73% населения РФ.

По словам же председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонида Левина, дополнившего докладчика, реальные цифры могут быть выше, если посчитать еще и детей, выходящих в сеть с использованием родительских гаджетов и компьютеров.

«К 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в интернет», — подчеркнул Плуготаренко.

Он также рассказал, что около 73 млн пользователей в России выходят в сеть через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц.

«Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пункта», — добавил он.

Его слова снова дополнил Леонид Левин, отметив, что в 2017 году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета превысила «десктопную» аудиторию. Он связал это с тем, что в РФ одни их самых низких в мире цены на мобильную связь.

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Напомним, «РИФ 2018» позиционирует себя в качестве крупнейшего интернет-форума на территории РФ. Мероприятие проводится уже 22 года подряд — в его рамках с докладами выступают различные эксперты интернет-отрасли, а около сотни крупнейших ИТ-компаний России и мира демонстрируют участникам свои достижения.

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