Ноттингем, Великобритания, 19 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Жительнице британского Ноттингема Бобби Гордон в £930 (более 80 тыс. рублей) обошелся один банан, заказанный в онлайн-магазине. Женщина рассчитывала заплатить за тропический плод всего 11 пенни (около 10 рублей), передает Би-би-си.

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Гордон сделала заказ в интернет-магазине Asda. Позже ее кредитная карта оказалась заблокирована — в банке сочли, что женщина стала жертвой мошенников, так как общий счет за заказ превысил £1 тыс.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — сказала Гордон.

Британка призналась, что «банановая драма» стала для нее неожиданностью.

Представители Asda извинились перед женщиной, пояснив, что при оформлении заказа произошел сбой программы. Деньги за банан ей пообещали вернуть.

В компании отметили, что продаваемые бананы превосходны, но всё же не стоят так много. Женщину также поблагодарили за сообщение о неполадке и заверили, что такого больше не повторится.

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