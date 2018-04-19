Хуахин, Таиланд, 19 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В Таиланде на 20 дней закрыли популярный у туристов пляж Сай Ной вблизи города Хуа Хин после нападения акулы на человека, сообщает 19 апреля The Phuket News со ссылкой на заместителя Департамента морских и береговых ресурсов и губернатора провинции.

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По данным издания, инцидент произошел 15 апреля, акула напала на 54-летнего туриста из Норвегии. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Пляж закрыт как минимум на 20 дней. За это время провинциальные власти должны организовать установку специальных ограждающих сетей вокруг предназначенных для купания мест.

Кроме того, спасатели будут использовать беспилотные летательные аппараты для патрулирования района, чтобы в случае опасности предупредить об этом туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юго-западе Австралии крупная акула напала на туриста из Бразилии, его спасли находившиеся рядом друзья.

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