Тегеран, 19 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не будет ждать разрешение на производство оружия, необходимого для обороны страны, сообщает 19 апреля Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Данное заявление было сделано во время выступления перед вооруженными силами страны, в день армии.

Сильная военная организация, подчеркнул Рухани является эффективным сдерживающим фактором против внешних угроз.

«Если нам потребуется какое-либо оружие мы сделаем все возможное, чтобы его заполучить», — подчеркнул президент Ирана.

«Мы не будем ждать одобрения от какой-либо страны», — резюмировал Рухани, добавив, что суверенная страна должна полагаться в подобном вопросе лишь на свои внутренние силы.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании разорвать ядерную сделку с Ираном, одним из поводов к этому стала разработка Тегераном баллистических ракет.