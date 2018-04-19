Ярославль, 19 апреля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов признал, что мусор из Москвы все же привозят и складируют на полигоне «Скоково» около Ярославля. Об этом чиновник заявил в эфире «Эхо Москвы — Ярославль» утром 19 апреля.

Московский мусоровоз в Ярославле

«Да, это происходит», — ответил Колесов на вопрос ведущего.

По словам ярославского вице-премьера, в день из Москвы приходит до 320 тонн мусора, это около 12 машин. В дальнейшем его объем увеличится до 500 тонн.

«Это временная мера, до разрешения в Москве этого вопроса», — сказал Роман Колесов.

По мнению чиновника, мусор в Ярославле будет складировать не более года. Ранее власти отрицали факт поставки отходов из столицы, заявляя, что этот вопрос только прорабатывается. Но ярославцы установили, что на полигон «Скоково» идут машины московского ГУП «Экотехпром».