Киев, 19 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Украина отправит в США своих моряков, которые будут обучаться управлению устаревшими американскими катерами класса «Айленд», заявил заметитель начальника штаба ВМС Украины капитан 1 ранга Александр Шевченко, сообщает 19 апреля «Укринформ».

Старая лодка

По его словам, в США отправятся две команды украинских моряков, предположительно 36 человек. В состав команды войдут офицеры и выпускники Одесской национальной морской академии и военно-морского лицея Одессы. Потенциальный состав команды катеров «Айленд» 24 апреля пройдет тестирование на знание английского языка.

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Шевченко отметил, что в США отправятся моряки различных профессий: штурманы, механики, специалисты радиотехнических систем (РТС) и других. Время обучения и дата отправки в США пока неизвестны.

Напомним, Украина получит бесплатно два американских устаревших катера класса «Айленд», снятые с боевого дежурства береговой охраны США. При этом Киев оплатит все сопутствующие расходы: транспортировку, подготовку экипажа и так далее, в общей сложности — $10 млн.

Личный состав катеров — до 18 моряков, из них три офицера. Каждый катер имеет 25-мм автоматическую артиллерийскую установку и два пулемета калибра 12,7 мм.