Улан-Удэ, 19 апреля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В Улан-Удэ стали известны имена самых богатых и самых «бедных» депутатов горсовета. Также обнародованы доходы мэра города Александра Голкова.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Согласно сведениям о доходах, Голков за 2017 год заработал 5 695 715,65 руб. (5,7 млн). Ему принадлежит автомобиль Nissan Patrol. Супруга Голкова, ничего не заработавшая в прошлом году, — владелица квартиры площадью 83,8 кв. м. В пользовании у Голковых — жилой дом площадью 204,3 кв. м и земельный участок площадью 444 кв. м.

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев оказался «беднее» Голкова. Он заработал 2 949 482,78 руб. (2,9 млн). Заместитель мэра Алексей Хандархаев отчитался о доходах за 2017 год в размере 2 724 647,25 руб. (2,7 млн).

Самым богатым депутатом городского совета Улан-Удэ стал Вадим Бредний. Он заработал за прошлый год 1 220 115 244,11 руб. (1,2 млрд). Богатейшему народному избраннику принадлежат 19 земельных участков, четыре жилых дома (три из них — совместная собственность с супругой, в том числе два дома находятся в Таиланде), три квартиры (совместная собственность с супругой), торговый центр, магазин, здание убойного цеха и так далее. Также у депутата есть два легковых автомобиля, грузовые автомобили, сельхозтехника, катер, маломерное судно, снегоход и так далее. Супруга Бреднего, заработавшая за 2017 год 2 120 693 137,72 руб. (2,1 млрд), является владелицей множества земельных участков, жилых домов, а также гаража, здания АЗС, магазина, здания ресторана и так далее. Ей принадлежит внушительный автопарк: порядка 20 легковых автомобилей, множество грузовых автомобилей. Владеет недвижимостью и несовершеннолетний ребёнок депутата. Ему принадлежат земельный участок, гараж, здание склада, железнодорожный путь, тренажёрный комплекс, спортивный зал, столовая и даже бомбоубежище. Добавим, в настоящее время Вадим Бредний занимает должность генерального директора ООО «Компания Титан».

Среди депутатов горсовета Улан-Удэ есть и мультимиллионер. Председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Геннадий Доржиев за 2017 год отчитался о доходах в размере 530 268 490,48 руб. (530,27 млн). У него есть ½ доли земельного участка, квартира площадью 80 кв. м, несколько сооружений ж/д транспорта. Супруга Доржиева заработала 200 000 руб.

Внушительный заработок — у депутата Юрия Баданова. Он заработал 17 628 026 руб. (17,6 млн). Депутату принадлежат четыре земельных участка, жилой дом, нежилые помещения, легковые автомобили и так далее. Супруга Баданова за прошлый год заработала 7 986 239 руб. (7,99 млн).

Заработки остальных парламентариев также являются внушительными. А самым «бедным» депутатом стал Денис Гармаев. Его заработок за 2017 год — 698 137,62 руб. Гармаеву принадлежат два земельных участка, квартира площадью 34,2 кв. м, нежилое здание, легковые автомобили Toyota FG Cruiser и Nissan Patrol. Он стал депутатом горсовета в сентябре 2017 года и, по информации местных массмедиа, является известным улан-удэнским ресторатором. В пользовании у депутата — квартира площадью 70,5 кв. м.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, в Бурятии средняя зарплата в январе 2018 года составляла 32 318 руб., средняя пенсия — 12 440,6 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016 год мэр Улан-Удэ Александр Голков заработал 5,1 млн руб.; Александр Иринчеев — 2,9 млн; Алексей Хандархаев — 2,58 млн; Вадим Бредний — 903,85 млн; Геннадий Доржиев — 1,25 млрд; Юрий Баданов — 28,9 млн.

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