Пекин, 19 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Китай сократил запланированные военно-морские учения вблизи Тайваня — стороны решили уменьшить напряжённость. По заявлению Минобороны Тайваня, манёвры народно-освободительной армии Китая являются лишь регулярными артиллерийскими учениями. Они носили демонстрационный характер и были чётко и тщательно спланированы, чтобы избежать серьёзных реакций, газета South China Morning Post.

玄史生 Корабли ВМС Китая

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По словам источника издания, близкого к народно-освободительной армии Китая, учения были незначительными по масштабу, потому что Пекин ставил задачу донести сигнал сепаратистам на острове и администрации Цай Инвэнь, поддерживающей курс на независимость, а не провоцировать реакцию простого населения.

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Тайваньские военные, в свою очередь, отменили артиллерийские учебные стрельбы, запланированные на тот же день.

Несмотря на сокращение масштабов операции, в ближайшие дни через Тайваньский пролив, как ожидается, проследует китайский авианосец «Ляонин». Он возвращается на базу в Далянь после участия в недавних маневрах и крупнейшем в истории параде в Южно-Китайском море у побережья провинции Хайнань на прошлой неделе.

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Китай провел парад ВМФ в Южно-Китайском море

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ВМФ Китая провёл крупнейший морской парад в акватории Южно-Китайского моря. В нём участвовало более 10 тыс. моряков, 76 истребителей и флотилия из 48 военных кораблей и подводных лодок. В смотре также принимал участие авианосец «Ляонин».

Парад военно-морского флота в Южно-Китайском море принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин на борту эсминца «Чаньша».