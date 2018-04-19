Москва, 19 апреля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. 67% жителей России внимательно следили за событиями, связанными с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. 27% следили за сообщениями на эту тему, но подробностей избегали. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение»

Кемерово

Верят информации МЧС о 64 погибших в трагедии 56% участников опроса, не верят — 34% опрошенных.

Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в ТРЦ 61% опрошенных одобряют, 21% — нет.

26% российских граждан считают, что главной причиной трагедии в кемеровской «Зимней вишне» стало несовершенство норм и правил в сфере безопасности. 63% уверены: виной всему — человеческий фактор.

Граждане винят в произошедшем, прежде всего, владельцев и управляющих ТРЦ «Зимняя вишня» (65%), местные надзорные органы (60%), городские власти (38%).

53% участников опроса полагают, что виновные понесут заслуженное наказание, 34% уверены, что виновным удастся избежать ответственности.

Для того чтобы избежать такой трагедии в будущем, необходимо усилить контроль, проверки противопожарной безопасности, бороться с коррупцией, ужесточить наказания виновникам пожаров и содержать средства пожарной безопасности в исправном состоянии.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 8 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной проведения массовых проверок ТЦ стал происшедший 25 марта пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, повлекший массовые жертвы.

В результате трагедии погибли 64 человека, из которых 41 — ребёнок.

Согласно предварительным выводам следователей СКР, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше ТРЦ.

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