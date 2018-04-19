Пермь, 19 апреля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Перми ключевой темой заседания регионального правительства стал вопрос прохождением отопительного сезона на территории Пермского края. Губернатор Максим Решетников отметил, что по аварийности период был непростым, число аварий выросло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ogodom.ru Отопительный сезон

По официальным данным, количество аварий на инженерных сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства с 2017 года увеличилось на 27,2%. Это является следствием многолетней изношенности коммунальных сетей, влияния погодных условий и человеческого фактора.

«Нам нужно сделать выводы и обратить внимание на качество приемки объектов к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев, у нас можно было, если своевременно принимать решения, ситуацию до ЧС не доводить. Что мы знаем на примере аварии в Горнозаводском районе в поселке Сараны. Если бы там были приняты своевременные решения, таких масштабов бы эта авария не получила», — подчеркнул глава региона.

Глава Горнозаводского муниципального района Александр Афанасьев отметил, что авария в поселке Сараны выявила слабые места в работе, сейчас производится их устранение и оценка уровня оказания коммунальных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 по 26 января 2018 года в посёлке Сараны вводился режим ЧС. Целый посёлок чуть не замёрз из-за отключения электроэнергии и остановки котельной. Жизнь и здоровье около 600 человек оказались под угрозой. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по бесперебойной поставке тепловой и электрической энергии потребителям в Сарановском сельском поселении, следственные органы возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к остановке котельной привело отключение электроэнергии на высоковольтных линиях, собственником которых является АО «Сарановская шахта «Рудная». Организации, обслуживающие высоковольтные линии, своевременных мер для подключения электроэнергии не приняли.

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В свою очередь в Региональной службе по тарифам Пермского края заявляли, что к чрезвычайной ситуации в посёлке привела серия некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района. Было скрыто реальное положение дел, что усугубило ситуацию.

Во время подведения итогов прохождения отопительного сезона в Прикамье заместитель председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев отметил, что влияние на оперативность оказала двухуровневая система власти в муниципалитетах. Проведена работа над ошибками и приняты меры. В регионе выстроена система обмена информацией, связанной с нарушением функционирования системы ЖКХ. Все задействованные структуры предоставляют данные в установленные сроки, что позволяет специалистам РСТ оперативно предпринимать необходимые меры.