Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что правда в деле об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии страны Запада не интересует.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье», — сказал Небензя, отметив, что это касается не только «дела Скрипаля».

Говоря об информировании России о ходе расследования инцидента в Солсбери, Небензя напомнил, что Москва получила от Британии ответы только на два вопроса из 47 заданных.

Россия, конечно, признательна Лондону за организацию обсуждения «дела Скрипаля» в Совбезе ООН, но ничего нового на нем Москва не услышала.

«У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем», — сказал российский постпред.

Он пояснил, что Россия также обновит список вопросов к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это будет сделано с учетом новых обстоятельств. Небензя вновь напомнил опасения Москвы, что за всей этой «неприглядной историей» могут стоять британские спецслужбы.

«И в свете того, о чем я уже сказал, о различной клинической картине, о токсичном химикате, боевом отравляющем веществе BZ, у нас действительно есть сильные подозрения, что вся эта неприглядная история задумана британскими спецслужбами», — заключил постпред.

Напомним, по версии Лондона, которой не было предъявлено никаких доказательств, Сергея и Юлию Скрипаль отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что их отравили веществом BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании.