Москва, 19 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 19 апреля, ожидается небольшой дождь, днём воздух прогреется до 12 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доджь в Москве

По данным синоптиков, днём в столице ожидается +10…12 градусов, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Ночью столбики термометров опустятся до +3…5 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков.

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Напомним, ранее синоптики предупреждали, что следующая неделя в Москве начнётся с заморозков и гололедицы, в столичном регионе не исключён мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2018 года стал самым тёплым днём в Москве за последние 70 лет. Днём термометры на станции ВДНХ показали 20,2 градуса тепла, побив рекорд 2005 года, когда в этот день потеплело до 19,5 градусов.

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