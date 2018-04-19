Москва, 19 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 19 апреля синоптики зафиксировали необычное явление: ночная температура оказалась выше дневной, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, в полдень 18 апреля термометры на столичной метеостанции ВДНХ показали плюс 10,3 градуса. К 17:00 накануне температура понизилась до плюс 7,2 градуса.

А в полночь 19 апреля термометры показывали плюс 14,5 градуса. Это связано с тем, что в город пришли холодные воздушные массы. Остыванию воздуха днем способствовали усилившиеся осадки.

По прогнозу синоптиков, 19 апреля в Москве будет прохладно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 6−8 градусов, дожди продолжатся до середины дня. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

21 апреля ожидается наибольшее количество осадков.