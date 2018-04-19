Москва, 19 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал федеральный закон, который дает право гражданам собирать в лесах сухие деревья или их части, лежащие на земле, так называемый валежник. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Отмечается, что собирать валежник граждане РФ могут бесплатно, без оформления специального разрешения.

В настоящее время для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уйти до 120 дней.

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Закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник для собственных нужд, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении 3 апреля 2018 года.

Согласно закону, валежник включен в перечень недревесных лесных ресурсов, что дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд.

Это в свою очередь будет способствовать усилению пожарной и санитарной безопасности лесов.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей.

В соответствии с действующей редакцией ст. 30 Лесного кодекса для самостоятельной заготовки в том числе дровяной древесины для собственных нужд необходимо заключать договоры купли-продажи лесных насаждений.

При этом эти возможности ограничены допустимыми квотами и распространяются только на свободные от аренды лесные участки.

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