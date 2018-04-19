Дамаск, 19 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Две не взорвавшиеся в ходе удара по сирийским объектам 14 апреля крылатые ракеты США были переданы сирийцами российской стороне. Об этом сообщил 18 апреля источник в сирийском военном ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп. Трамп

Отмечается, что боеприпасы, боевая часть которых не сдетонировала, были найдены «в хорошем состоянии».

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии 17 апреля были переданы русским военным», — цитирует ТАСС слова сирийского источника.

Отмечается, что 18 апреля обе американские ракеты были направлены самолётом в Россию. Напомним, президент США Дональд Трамп 11 апреля предупредил Россию о предстоящей атаке на сирийские объекты новыми «умными» ракетами.

Добавим, атака ВВС и ВМС США, Франции и Великобритании была совершена 14 апреля. Всего, по подсчетам Минобороны РФ, по военным объектам Сирии было выпущено 103 крылатые ракеты, 71 из которых сбили сирийские ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве повода для нападения послужила информация, полученная от непроверенных источников о якобы применении «режимом Башара Асада» химоружия против мирного населения в городе Дума.

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Следует отметить, что Москва заблаговременно предупреждала мировое сообщество о готовящейся провокации в Думе и призывала страны Запада остановить поддерживаемых ими террористов. Добавим, российские военные эксперты, прибывшие на место инцидента, не обнаружили следов химической атаки.

Российская сторона назвала заявления о химатаке и соответствующие видеоролики «инсценировкой и провокацией».

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