Москва, 19 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 18 апреля в хорошем плюсе. Рост начался с азиатской сессии и усилился на американской сессии после выхода данных минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним еженедельным данным, запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн, до уровня 427,57 млн баррелей (прогноз был — 0,5 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 2,97 млн баррелей (прогноз был — 0,23 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,11 млн баррелей (прогноз был — 0,27 млн баррелей).

Добыча нефти в США выросла на 15 тыс., до уровня 10,54 млн баррелей в сутки (проигнорировали).

Реакция на статистику EIA была положительной. Баррель Brent подорожал до $73,89. Промежуточный уровень 73,90 достигнут. Теперь покупатели двинутся к $77,25.

Покупатели будут использовать любые положительные новости для роста и игнорировать негативные, пока не начнется фиксация прибыли от длинных позиций.

Напомним, 18 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,65%, до $73,48 за баррель, WTI — на 2,94%, до $68,47 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $68,90 за баррель.

Читайте также: Рост нефти выше $73 сдерживают