Москва, 19 апреля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Торги по курсу рубля завершились 18 апреля ростом. Его укреплению способствовали несколько факторов: повышение цен на нефть, аукционы Минфина РФ, отложение новых антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,65%, до $73,48 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали данные минэнерго США, которые отразили сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Минфин РФ на аукционе 18 апреля разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 13 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Один аукцион провалился. По второму аукциону спрос превысил предложение в три раза. Индекс RGBI вырос на 0,08%, до 142,49.

Снизилась вероятность введения новых антироссийских санкций. Штаты сообщили РФ, что не планируют вводить новые санкции. Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России тогда, когда сочтут, что Москва их заслужила.

Ждать долго не придется, введут быстро. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что новые российские санкции рассматриваются.

Сегодня, 19 апреля, нефтяной рынок продолжит оказывать положительное влияние на рублёвые пары. Brent стоит $73,89 за баррель (+0,14%).

Учитывая факторы, которые оказывали влияние на динамику курса рубля 18 апреля, по рублевым парам стоит ожидать консолидации на текущих уровнях. Должно пройти не меньше недели, чтобы участники рынка оценить риски от инвестиций в российские активы.

Напомним, 18 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 70 коп. (-1,15%), до 60,85 руб., курс евро — на 84 коп. (-1,11%), до 75,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-1,36%), евро/рубль — 486,5 млн евро (-4,10%).

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