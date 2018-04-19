Улан-Удэ, 19 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Байкалу, уровень которого понизили постановлением, подписанным «под ёлочку» (27 декабря 2017 года), Байкалу, водоохранную зону которого десятикратно сократили под шум кемеровской трагедии, следует готовиться к новому нападению. По данным источников ИА REGNUM, в Бурятии полагают, что ГЭС на реке Селенга будет построена всё равно: в этом проекте соединились политика Запада, деньги Китая и национализм Монголии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

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«Если считать, что успех проектов ГЭС на Селенге зависит от сочетания трех факторов (политика Запада, деньги Китая и национализм Монголии), то пока мы видим в избытке только национализм», — считает российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Он полагает, что политика Запада, выраженная через действия совета директоров Всемирного банка, в отношении проектов монгольских ГЭС крайне осторожна:

«От Монголии требуют неукоснительного соблюдения всех банковских правил и процедур, из-за чего работа по проектам ГЭС до сих пор топчется на стадии обсуждения технического задания.

Что касается китайских денег, то мы не так давно могли наблюдать прямо противоположную картину, когда Экспортно-импортный банк Китая перенаправил огромные финансовые потоки с проекта строительства монгольской ГЭС «Эгийн-гол» на другие инфраструктурные проекты — именно из-за того, чтобы не портить отношения с Россией и ЮНЕСКО из-за потенциального воздействия гидроэлектростанции на Байкал. Поэтому, конечно, шапкозакидательский оптимизм бурятских кругов кажется малообоснованным», — высказал мнение Александр Колотов.

Напомним, река Селенга впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. Планы строительства монгольской ГЭС на реке Эгийн-гол в бассейне крупнейшего притока Байкала преподносятся как решительный шаг к энергетической независимости и энергобезопасности Монголии.

«Нигде в мире нет независимой страны, «горячий резерв» которой находится за границей. Для Монголии строительство ГЭС — в первую очередь вопрос независимости страны», — заявлял в интервью ИА REGNUM эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэн Ёндонгомбо.

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Но экологи сходятся во мнении, что это приведёт к непоправимым последствиям для Байкала, и без того испытывающего маловодный период.

«Со своей точки зрения, могу отметить положительный момент — монгольская и российская стороны договорились о расширении экологических исследований с целью оценки последствий для экосистемы реки и Байкала от ГТС. Российские ученые будут участвовать в разработке ТЗ региональной экологической оценки, во всех предварительных, предпроектных и проектных оценках воздействия данных сооружений на окружающую среду.

Кроме того, будут рассматриваться альтернативные варианты, что также неплохо. Но в любом случае строительство ГЭС на Селенге и ее притоках окажет существенное влияние на гидрологический режим р. Селенги и следовательно на состояние всей ее экосистемы», — считает заведующая лабораторией гидрологии и климатологии Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Ольга Гагаринова.

По её мнению, важно также изучить возможные изменения гидрологических, морфологических, биологических процессов в дельте, которая является зоной взаимодействия реки и озера и для которой изменения массоэнергопереноса является существенным фактором в развитии.

«Степень воздействия на Байкал — вопрос очень серьезный и требует детальных исследований, которые пока не осуществляются. Хочется надеяться, что будут инициированы такие исследования», — заключила эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года бурятские СМИ распространили информацию о том, что вопрос строительства ГЭС Монголии в бассейне Селенги приостановлен и что это результат переговоров главы Бурятии Алексея Цыденова с руководством Монголии. По мнению республиканских властей, помимо экологической безопасности озера Байкал, поставка электроэнергии в Монголию через Бурятию может решить «сразу несколько вопросов по обеспечению надежного, безопасного и экономически выгодного энергоснабжения монгольских потребителей».

Однако уже спустя месяц вновь появились сообщения о том, что монгольские чиновники ведут переговоры о привлечении средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для финансирование проекта возведения ГЭС в бассейне Селенги.