ФРГ чувствует особую связь с РФ, Киев решил распустить Раду: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Без сопротивления: дипломаты ЕС готовы к санкциям против Ирана;
- Особая связь: Германия решает, какой будет новая политика в отношении России;
- Отставка на пороге: Порошенко решил распустить Раду;
- Веселье на воинском мемориале: фан-зона FIFA в Ростове-на-Дону привлекла внимание прокуратуры;
- Вскрывая истину: в Кузбассе прокуратура несколько лет запрещала проверки в «Зимней вишне».