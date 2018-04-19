Нижний Новгород, 19 апреля, 2018, 05:30 — ИА Регнум. В Нижегородской области стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья за четыре года снизилась в среднем на 6,65% — с 65 511 рублей в конце 2014 года и до 61 155 рублей по итогам 2017 года. На первичном рынке удешевление жилья было чуть меньше — на 0,87% (с 60 234 до 59 711 рублей), но при этом в 2015 году, когда стартовали меры господдержки в виде субсидирования ставки ипотеки для новостроя, цены продемонстрировали резкий рывок — до 63 559 рублей за кв. м, но быстро «одумались» и уже в 2016 году опустились до отметки 60 522 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Напомним, с 16 декабря 2014 года Совет директоров Банка России для ограничения существенно возросших девальвационных и инфляционных рисков повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых. Это сказалось и на ипотечных ставках, для многих россиян жилищное кредитование стало недоступным. Для того чтобы не допустить падения рынка жилищного строительства и ипотеки, российским правительством были приняты меры государственной поддержки в виде субсидирования процентных ставок при сделках на первичном рынке. Банкам компенсировали недополученную прибыль, на что было заложено 20 млрд рублей. Льготная ставка была введена с середины марта 2015 года и составляла 12%. Для сравнения: по данным ЦБ РФ, на начало марта 2015 года средневзвешенная рыночная ставка для рублёвых жилищных кредитов в России была 14,46%, а в Нижегородской области — 14,48%. Хотя фактически в начале 2015 года некоторые банки установили ставки ещё выше, по ряду продуктов они доходили до 18%.

Поддержка государства и интерес покупателей к строящемуся рынку жилья привели к тому, что к концу 2015 года стоимость квадратного метра в области выросла с 60 234 до 63 559 рублей. Но, судя по всему, ожидания застройщиков не оправдались. Управление Россрестра по области, отчитываясь об итогах 2015 года, сообщило о снижении активности участников рынка — было зарегистрировано почти на 4% меньше прав на жилые помещения, чем по итогам 2014 года (229,7 тыс. прав), а количество долевых договоров и вовсе сократилось на 41,7% — с 19,67 до 11,47 тыс. Спад наблюдался и в ипотечном секторе: было зарегистрировано почти на 24% сделок на жильё меньше — 22,9 тысячи. Негативное влияние на первичный рынок оказало и вступление с 1 октября 2015 года новых требований к капиталу компаний, страхующих застройщиков из «долевого сегмента». В итоге уже по результатам 2016 года стоимость квадратного метра на первичном рынке Нижегородской области снизилась почти на 5% относительно итогов 2015 года — с 63 559 до 60 522 рублей, практически вернувшись к показателю 2014 года (60 234 рубля). А по итогам 2017 года стоимость квадратного метра на первичном рынке Нижегородской области ещё немного снизилась — до 59 711 рублей.

По данным Нижегородстата, за 2017 год в регионе было сдано в эксплуатацию 1,308 млн кв. м жилья, что чуть ниже, чем по итогам 2016 года — 1,273 млн кв. м. Если сравнивать с докризисным 2014 годом, то спад заметнее — почти на 17,6% (1,587 млн кв. м).

2017 год между тем прошёл под знаком постепенного удешевления ипотеки, ставки по которой снижались вслед за ключевой. И, если на начало января 2017 года средние ставки, по данным ЦБ РФ, в области были 12,63%, то уже на начало января 2018 года они составляли 10,66%.

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На вторичном рынке недвижимости региона постепенный спад цен наблюдался с 2016 года. Если по итогам 2015 года квадратный метр стоил примерно на уровне 2014 года — 65 855 рублей против 65 511, то уже к концу 2016 года цена снизилась до 64 593 рублей. Существенный же спад стоимости был в 2017 году, когда в четвёртом квартале за квадратный метр в Нижегородской области в среднем просили 61 155 рублей.

По данным Управления Россреестра по Нижегородской области, за 2017 год активность рынка жилой недвижимости относительно 2016 года снизилась на 3,6% — общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения было 195 846. А вот в ипотечном сегменте число записей, наоборот, выросло на 12% — до 58 026. Рост наблюдался и в первичном секторе — долевых договоров было зарегистрировано на 6% больше (11 807).

В первом квартале 2018 года, если судить по итоговым цифрам, наблюдалось своего рода пробуждение рынка. Число прав на жилые помещения относительно первого квартала 2017 года выросло на 15% — до 44 331, количество записей об ипотеке на 33% — до 14 486, а в долевом сегменте рост был на 2% — до 2 313 договоров.