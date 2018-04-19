Вашингтон, 19 апреля, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Недавнее столкновение на территории Сирии американских военных с сотрудниками частной военной компании с участием российских граждан президент США Дональд Трамп назвал «печальным событием».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом глава США заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Трамп, комментируя ситуацию с российско-американскими отношениями, сказал, что «недавно было очень и очень жестокое сражение в Сирии».

«Между нашими войсками и российскими войсками, — сказал Трамп. — И это чрезвычайно печально».

Напомним, десятки российских граждан пострадали в результате удара американских войск 7 февраля у города Хашшам (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия) по сторонникам сирийского президента Башара Асада.

Удар был нанесен в долине реки Евфрат с применением минометов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.

В Минобороны РФ сказали, что в Сирии под обстрел попали сирийские ополченцы. По данным МИД РФ, пострадавшие российские граждане — не военнослужащие ВС РФ.