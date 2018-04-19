Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Позиция Великобритании — это ложь в отношении России, которая якобы виновата в применении химического оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Британский флаг

Небензя, выступая на инициированном Британией заседании СБ ООН, заявил, что так называемое дело Скрипаля и так называемая химическая атака в Думе (Восточная Гута, Сирия) связаны. Прежде всего тем, что это — провокации, и тем, что якобы к этим инцидентами имеет отношение Россия.

По словам российского дипломата, эта «нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом». По-видимому, проводится она в преддверии brexit.

«В заключении, господин председатель, пришло, видимо, время «замахнуться на классиков, — сказал Небензя, процитировав фразу из советского фильма. — На Уильяма, понимаете, нашего Шекспира, который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозренье».

«Ну так потрудитесь хотя бы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку. А то как-то неубедительно получается — даже обидно за вас», — заявил Небензя.

Российский представитель отметил, что Москва будет «с нетерпением ждать продолжения этого захватывающего сериала». Он призвал Лондон отказаться от мысли, что Британии «удастся спрятаться за ядовитым фальсификатом лжи и домыслов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в СБ ООН состоялось заседание, посвященное инциденту в городе Солсбери (Великобритания). Небензя отметил, что на нем не прозвучало со стороны Лондона «ничего нового».