Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Правда не интересует Лондон и его союзников в так называемом деле Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русский след

Комментируя расследование «дела Скрипаля», российский дипломат заявил:

«Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется: ты им про Фому, они тебе — про Ерёму».

«Мы сегодня услышали тот же обман, которым Соединенное Королевство уже пыталось ввести в заблуждение международное сообщество — что Великобритания не дождалась от нас ответов на вопросы, которые она нам поставила», — сказал Небензя.

По его словам, Лондон продолжает транслировать лживую версию, обвиняя Россию, при этом ультимативно требуя от Москвы ответа: «Зачем Вы это сделали?»

«С момента инцидента в Солсбери 4 марта прошло уже один месяц и две недели. Однако белых пятен в том деле, шитых белыми же нитками, меньше не становится. Наоборот, они лишь множатся с разительной скоростью«, — отметил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что для Москвы «такая линия поведения Лондона не является открытием»

«Дамы и господа! Все, что мы сейчас видим и слышим, — это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением [Александра] Литвиненко», — сказал Небензя.

Российский дипломат призвал Лондон не использовать трибуну СБ ООН для бездоказательных обвинений. Он еще раз призвал обратить внимание на информационную войну, объявленную Лондоном России. При этом игнорируются не только законы дипломатии, но и здравый смысл, а также право как таковое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в СБ ООН прошло инициированное британской стороной заседания по «делу Скрипаля». Китайская сторона призвала отказаться от менталитета холодной войны.