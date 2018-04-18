Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Следующей страной, которая может пострадать от применения химического оружия, могут стать Соединенные Штаты, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

DonkeyHotey Никки Хейли. Карикатура

Американский представитель призвала «сформировать новый консенсус против химического оружия».

«Дума и Соосбри — два недавних инцидента, связанных с применением химического оружия в мире, — все это напоминает нам о том, что речь идет об оружии террора и ужаса. Этого не должно быть в цивилизованном мире», — заявила Хейли.

Она напомнила, что Вашингтон поддерживает позицию Лондона, считая Россию ответственной за применение химического оружия в городе Солсбери (Великобритания).

«Если мы сейчас не остановимся, будет больше жертв. Будут картины, которых мы не хотели бы увидеть. Очень тревожит, что применено было оружие массового уничтожения и что это становится обычным явлением», — сказала Хейли.

Американский представитель при этом упомянула, что боевое отравляющее вещество, которое было применено в Великобритании против двух людей, якобы произведено в России. Она назвала «отравление в Солсбери» «наглым нападением».

«В прошлом году это была Малайзия, в прошлом месяце это был Солсбери, на прошлой неделе это была Дума. Если мы не сплотим свои ряды, не займем четкой жесткой позиции в этом деле, то нападение может произойти вновь и вполне это может произойти ближе к нашим домам, к нашим странам, — заявила Хейли. — И тогда будет, конечно же, поздно, слишком поздно для пострадавших».

Хейли заявила, что будет «слишком поздно для женщин и детей».

«Это базовые вопросы нравственности, мы не можем позволить, чтобы такие явления продолжались», — заявила Хейли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что заявления некоторых коллег по СБ ООН напоминают сказку про «Алису в Зазеркалье». По его словам, ничего нового на заседании, созванном британской стороной, сказано не было: «обещанных» доказательств «вины России» так и не прозвучало.