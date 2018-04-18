Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Ничего нового не было сказано британской стороной на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с так называемым делом Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Российский дипломат отметил, что на созванном британской стороной заседании сенсаций не прозвучало:

«Мы его очень ждали, но, к сожалению, ничего нового сегодня мы так и не услышали».

«Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», это — «Алиса в Зазеркалье», — сказал Небензя.

То же самое касается доклада Организации по запрещению химического оружия: лживую версию британской стороны о виновности России в отравлении Сергея и ЮлииСкрипаль «аргументы» ОЗХО не подтверждают.

«Главное, чего там нет и чего так жаждала увидеть британская сторона — так это выводов о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России», — заявил Небензя.

Напомним, 18 апреля в СБ ООН состоялось заседание, инициированное британской стороной по «делу Скрипаля». В этот же день в Гааге (Нидерланды) прошло заседание ОЗХО, на котором был зачитан доклад по инциденту в городе Солсбери (Великобритания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил: британские коллеги лгут. К тому же они «не привыкли отвечать за свои слова».