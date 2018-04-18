Благовещенск, 19 апреля, 2018, 01:46 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке горит порядка 84 тыс. га леса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. По данным ведомства, на 00:00 (мск) 19 апреля в регионе действовало 22 лесных пожара.

28.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Более всего пострадала Амурская область, где зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 75,5 тыс. га. Также сообщают о пожаре на землях обороны и безопасности Приамурья (1 тыс. га) и трёх пожарах на особо охраняемых природных территориях: ГПЗ «Хинганский» (2 тыс. га) и землях в Свободненском и Бурейском районах (185 га). На территории Амурской области введён режим ЧС.

Кроме того, заявлено о девяти пожарах в лесах Хабаровского края (5,5 тыс. га), двух пожарах в Приморском крае (70 га), лесном пожаре в Еврейской АО (10 га).

«Для тушения привлекалось 2 000 человек, 392 единицы техники и четыре воздушных судна. В целях оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в Амурской области задействовано 94 парашютиста-десантника Федеральной Авиалесоохраны», — заявили в ведомстве.

В Авиалесоохране отметили, что пожароопасный сезон открыт в 52 субъектах РФ, а в 12 субъектах введён режим ОПР. Всего за сутки было ликвидировано 55 лесных пожаров общей площадью 7,8 тыс. га.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, о первых крупных пожарах в России сообщили 3 апреля. Авиалесоохраной было зафиксировано девять природных пожаров на территориях пяти заповедников. Общая площадь пройденной огнём территории составляла 7,2 тыс. га, в том числе лесная — 331,7 га.