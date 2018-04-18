Варшава, 19 апреля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Разговор на русском языке стал поводом для нападения на граждан Белоруссии в городе Голдап (Польша), передает Sputnik Беларусь.

Уточняется, что избиты семь человек, работавшие в этом польском городе. В частности, одного из белорусов ударили бутылкой по голове. Известно, что злоумышленники распылили слезоточивый газ.

Отметим, что эти люди были задержаны и признали свою вину. По их словам, поводом к нападению стала русская речь.

Злоумышленники будут наказаны за национализм: им, по данным прокуратуры, грозит до семи с половиной лет тюрьмы. Однако сейчас они находятся на свободе — под надзором полиции и запретом приближаться к местам проживания белорусов.

В Голдапе на данный момент проживают и работают около 200 уроженцев Белоруссии.

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