Мадрид, 19 апреля, 2018, 00:27 — ИА Регнум. 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернадеу» был разыгран матч 33-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Реал» и «Атлетик». Матч завершился ничьей 1:1.

Realmadrid.com «Реал» vs «Атлетик» — 1:1

На 14-й минуте испанский вингер Иньяки Уильямс открыл счет, замкнув разрезающую передачу Иньиго Кордобы — 0:1. В конце матча Роналду сравнял счет — 1:1. В роли ассистента выступил Лука Модрич.

Статистика матча («Реал» / «Атлетик»)

Удары 25/4

Удары в створ 10/2

Владение 66%/34%

Фолы 6/19

Набрав 68 очков, «Реал» укрепился на 3-й строчке. «Атлетик» с показателем 40 в графе «очки» поднялся на 13-ю позицию.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Васкес, Асенсио, Роналду, Бензема.

«Атлетик»: Аррисабалага, Мартинес, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага, Сан Хосе, Иттураспе, Де Маркос, Гарсия, Кордоба, Уильямс.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Уильямс — 39, Васкес — 45, Итурраспе — 61, Де Маркос — 84, Сан Хосе — 89, Карвахаль — 90+2.

Голы: Уильямс 14 — 0:1, Роналду 87 — 1:1.