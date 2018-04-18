Лондон, 19 апреля, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Британские власти через регулятор связи Ofcom оказывают давление на российский телеканал Russia Today, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Британский флаг

Комментируя заявление Ofcom о том, что RT, вероятно, допускает нарушения в освещении так называемого дела Скрипаля, российский представитель сказал:

«Мы приняли к сведению стремление правительства Великобритании оказать давление на средства массовой информации, граничащие с цензурой, в отношении освещения отравления Солсбери».

В российском ведомстве пояснили, что давлению подвергается именно RT — в отличие от местных СМИ, которые снабжаются «утечками» новых версий дела об отравления Сергея и Юлии Скрипаль в городе Солсбери (Великобритания). Таким образом британские власти осуществляют свои «массовые манипуляции».

При этом сам же Ofcom признает, что «общий отчет о соблюдении канала не был существенно несопоставим с другими вещателями» — вопреки заявлениям местных СМИ и ряда британских политиков.

В российском ведомстве обратили внимание на следующее. С одной стороны Ofcom сделал заявление, будто бы расследование по семи предполагаемым нарушениям правил надлежащей беспристрастности по поводу отражения «дела Скрипаля» «является обычной практикой, если возникнут какие-либо жалобы зрителей».

С другой стороны этот же орган продолжает утверждать, что следит за службой RT «интенсивно после событий в Солсбери», «ссылаясь также на его объявление от 12 марта».

«Эта целенаправленная проверка, направленная на одну конкретную новостную организацию и касающуюся одной конкретной проблемы, представляет собой давление на эту конкретную вещательную компанию», — сказал пресс-секретарь российского посольства.

В российском ведомстве подчеркнули, что такая политика британских властей «вызывает серьезную озабоченность» и говорит об уровне свободы прессы в этой стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Ofcom объявил о возбуждении еще семи дел в отношении RT, который «может нарушать кодекс вещания Ofcom». Это связано с тем, что RT «значительно увеличил» частоту выхода программ по «делу Скрипаля».