Самара, 19 апреля, 2018, 00:15 — ИА Регнум. В Самаре задержаны двое молодых людей, которые пытались по поддельному паспорту завладеть оборудованием для майнинга криптовалюты. Мошенничество такого рода совершено на территории региона впервые, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Самарской области.

Криптовалюта

В марте двое местных жителей увидели в интернете объявление о продаже в Волгограде оборудования стоимостью 2,2 млн рублей для майнинга. Связавшись с продавцом они договорились, что техника будет доставлены в Самару транспортной компанией на имя владельца груза. Оплатить они должны были после того, как оборудование приедет.

«Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями», — отметили в ведомстве.

О прибытии груза в Самару злоумышленники узнали от владельца и обещали утром оплатить оборудование. Однако, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования.

В этот момент они и были задержаны.

В отношении безработных и ранее не судимых жителей области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), злоумышленники заключены под стражу, поддельный паспорт изъят.

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — подчеркнули в управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Калининградской области на границе с Польшей задержана незадекларированная установка для добычи криптовалюты.

На пункте пропуска «Багратионовск-Безледы» гражданка России, проживающая в Польше, не стала заполнять пассажирскую таможенную декларацию. При осмотре ее автомобиля выяснилось, что в задней части салона предположительно находится товар с превышением норм ввоза. На полу багажника автомобиля были обнаружены в общей сложности пять новых шин и установка, предназначенная для добычи криптовалюты (майнер). Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование»), оборудование изъято.