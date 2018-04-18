Ереван, 19 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Делегация Европейского союза в Армении и посольства стран-членов ЕС распространили заявление, касающееся последних политических событий в Армении, отметив важность того, чтобы «все вовлеченные стороны продолжали проявлять сдержанность и ответственность», сообщает «Радио Свобода».

Photolure Лидер протестного движения Никол Пашинян перед оцеплением

В заявлении отмечается, что Евросоюз внимательно следит за событиями, происходящими в Ереване и других городах Армении.

«Согласно закону, граждане имеют законное право на свободу мирных собраний. Государственные органы обязаны обеспечить общественную безопасность путем справедливого и соразмерного применения закона. Важно, чтобы все вовлеченные стороны продолжали проявлять сдержанность и ответственность», — говорится в заявлении.

Отметив, что «в результате конституционных реформ» Армения 9 апреля перешла на парламентскую систему правления, а уже 11 апреля Национальное собрание Армении единогласно ратифицировало «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» между Евросоюзом и Арменией, Евросоюз выразил уверенность в том, что Армения приложит новые усилия «для реализации всеобъемлющего процесса реформ в направлении укрепления демократии, прав и основных свобод человека, верховенства закона, включая судебную систему», а также выразил готовность «продолжить сотрудничество с государственными ведомствами и гражданским обществом для поддержки реализации со стороны Армении демократических и экономических реформ в интересах граждан».

Ранее с заявлением по ситуации в Армении выступил также госдепартамент США, где призывал все стороны к сдержанности и избегать напряжения или насильственных действий.

Сегодня, 18 апреля, ситуацию в Армении, где вот уже пятые сутки проходят многотысячные акции протеста против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», — сказал представитель Кремля.

Читайте также: В Армении ждут Сержа, но не Саргсяна: итоги очередного дня протестов

Столкновение между полицией и демонстрантами произошло 16 апреля возле здания парламента Армении на проспекте Баграмяна в Ереване, когда лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян попытался пройти через полицейское оцепление, как он выразился, «на работу» в здание парламента. За ним последовали митингующие. Полиция применила против участников акции протеста, которые выступают против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна, светошумовые гранаты. В результате около 70 человек обратились за медицинской помощью, в их числе и сами полицейские.

По мнению армянских правозащитников, полиция применила против демонстрантов несоразмерную силу.

«Специальные средства следует применять во время острой необходимости, когда иначе невозможно удержать преступников, вооруженные группы. В нашей стране люди вышли на мирные митинги, они не вооружены, не идут на столкновения, они постоянно заявляют, что протестуют с поднятыми вверх руками. Неправомерно применять против них специальные средства», — сказал правозащитникВардан Арутюнян.