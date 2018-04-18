Исламабад, 19 апреля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Открытие нового международного аэропорта в Пакистане запланировано на 3 мая, заявили в управлении гражданской авиации Пакистана, 18 апреля сообщает Reuters.

Yasir292 Будущий вид нового международного аэропорта Исламабада

«Было решено, что аэропорт будет открыт 3 мая… а не 20 апреля, как планировалось ранее», — директор отдела планирования и развития управления гражданской авиации Надир Шафи Дар.

Новый международный аэропорт Исламабада, расположенный в 30 километрах от столицы, сможет обслуживать девять миллионов пассажиров в год и 50 тыс. тонн грузов.

Напомним, новый аэропорт должен заменить аэропорт Беназир Бхутто, который в 2014 году был признан худшим аэропортом в мире по версии веб-сайта «Guide to Sleeping in Airports».

Новый аэропорт строится уже более десяти лет из-за многочисленных задержек. Сама дата открытия вновь была перенесена: строители не уложились в очередной срок сдачи объекта.

Аэропорт сможет принимать широкофюзеляжный двухпалубный Airbus A380. На данный момент эти самолеты не могут приземляться в столице Пакистана.