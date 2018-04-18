Самара, 18 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Первый тестовый матч на строящемся к чемпионату мира по футболу стадионе «Самара Арена» состоится 28 апреля. Домашние матчи первенства ФНЛ «Крылья советов» проведут на новом стадионе — 28 апреля команда встретится с воронежским «Факелом», 6 мая — с «Кубанью» (Краснодар), сообщает ИА REGNUM.

Ru2018.org Строительство стадиона «Самара Арена»

Стадион будет загружаться поэтапно — на первом матче загрузка составит 30% от общей вместительности стадиона. На матче 6 мая стадион будет загружен полностью.

В ходе заседания регионального оргкомитета «Россия 2018» врио главы Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что перед проведением игр Самара учла опыт других регионов и их наработки планируется максимально использовать.

Азаров отметил, что при подготовке необходимо учитывать множество нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля до организации камер хранения и навигации на стадионе.

«Каждая упущенная мелочь может обернуться серьезной проблемой. Даже чистота кресел может создать серьезный негативный фон, который омрачит праздничное настроение, восприятие большого праздника», — полагает руководитель области.

В настоящее время круглосуточно ведутся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории, на парковках завершается укладка асфальтового покрытия, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовки «последней мили».

Азаров подчеркнул, что в преддверии тестового матча будет проведена масштабная тренировка, в ходе которой будут запущены все системы жизнеобеспечения «Самара Арены».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самарский стадион в рамках чемпионата мира по футболу примет шесть матчей — 17, 21, 25 и 28 июня, а также 2 и 7 июля.

17 июня встретятся Коста-Рика и Сербия, 21 — Дания и Австралия, 25 — Россия и Уругвай, 28 — Сенегал и Колумбия.

Для российской сборной матч в Самаре станет последним в группе после встреч со сборными Саудовской Аравии и Египта.

В июле на стадионе «Самара Арена» пройдут 1/8 и четвертьфинал чемпионата.