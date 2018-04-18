Москва, 18 апреля, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал поправки в законодательство, наделяющие Роспотребнадзор правом осуществлять контрольные закупки товаров и услуг с целью анализа их качества, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В рамках проверки качества товаров и услуг для потребителей Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки как у юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, без уведомления об этом проверяемых лиц.

Предусматривается, что подобные закупки могут проводиться внепланово — незамедлительно после получения надзорным органом информации о предполагаемом нарушении. Основанием для этого может послужить даже нарушение правил маркировки товаров.

Приняв решение о проведении контрольной закупки, Роспотребнадзор должен будет известить об этом орган прокуратуры.

В случае если в результате контрольной закупки будет выявлен факт нарушения, информация об этом должна быть передана представителю проверяемого лица.

Внесённый правительством законопроект был принят Государственной думой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.