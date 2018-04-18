Каракас, 19 апреля, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о возобновлении дипломатических отношений с Испанией, 18 апреля передает агентство Reuters.

Fobos92 Венесуэла и Испания

Согласно заявлению МИД Венесуэлы, обе стороны «договорились начать процесс нормализации дипломатических отношений».

В ближайшее время Венесуэла намерена направить посла в Мадрид, Испания направит посла в Каракас.

Венесуэла отозвала посла из Мадрида в ответ на введение санкций ЕС против латиноамериканской страны в январе, к которым присоединилась Испания.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также обвинял Испанию и другие европейские страны во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

Испания ответила отзывом посла из Венесуэлы.