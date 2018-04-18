Саранск, 18 апреля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Мордовия с участием инвесторов из Венгрии планирует построить молочный комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада в одном из районов республики в рамках совместного предприятия. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано по итогам встречи главы республики Владимира Волкова с венгерскими инвесторами, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Представители венгерской стороны заявили о готовности оперативно реализовать данный проект и выразили уверенность, что сотрудничество с Мордовией будет плодотворным и долгосрочным. Планируется, что молочный комплекс будет построен к концу 2019 года.

Волков подчеркнул, что инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка в рамках государственной программы развития АПК.

Кроме того, стороны обсудили другие вопросы расширения сотрудничества. В том числе, принято решение, что на стажировку в Венгрию будет отправлена группа студентов Аграрного института МГУ имени Н.П. Огарева для последующего трудоустройства на вновь созданном предприятии, а представители венгерской компании в середине мая прибудут в Мордовию для детальной проработки проекта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве Мордовия и Венгрия подписали в августе 2016 года в ходе официального визита делегации республики в эту страну.

Соглашение предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.

В посольстве РФ в Венгрии Волков встретился с чрезвычайным и полномочным послом России Владимиром Сергеевым. В ходе беседы они обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества Мордовии и Венгрии.

Этой же теме были посвящены и переговоры главы республики с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.