Кито, 18 апреля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено отказался от роли посредника в переговорах между правительством Колумбии и повстанцами ELN, 18 апреля передает агентство Reuters.

Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Я попросил министра иностранных дел Эквадора положить конец разговорам и нашей роли гаранта мирного процесса, потому что ELN не собираются прекращать террористические акции», — заявил Ленин Морено.

«Национальная освободительная армия» (ELN) — крупнейшее партизанское движение Колумбии, еще не сложившее оружие, в отличие от FARC и других группировок.

Гарантами мирных переговоров с ELN, кроме Эквадора, являются Бразилия, Чили, Куба, Венесуэла и Норвегия.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в Эквадоре должен был стартовать уже второй раунд мирных переговоров между повстанцами ELN и правительством Колумбии.