Ереван, 18 апреля, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Права и свободы человека являются приоритетом, по крайней мере, таково наше представление. Օб этом в интервью телекомпании «Шант» сказал премьер-министр Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос, влияет ли активность митингов на экономическое развитие страны.

Photolure Митинг оппозиции в Ереване

«Эти основные права, если они реализуются в рамках логики, никоим образом не будут препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся непропорциональными, когда они превращаются в пробки в Ереване, то как вы думаете, могут они иметь положительный эффект?» — отметил Серж Саргсян.

По его словам, в последние годы в Армении был только один спокойный год, когда не было внешней или внутренней нестабильности.

«Наверное, 2017 год был единственным годом, когда на улицах не было митингов, туристы могли приезжать в Ереван, инвесторы могли приезжать и делать инвестиции. Это был единственный год, и в этом году мы достигли экономического роста в 7,5%. Нам нужно всего несколько лет, несколько лет, чтобы сделать этот экономический рост более ощутимым для людей.

Конечно, в любом случае будут недовольства, поскольку, чем лучше начинают люди жить, тем больше увеличивается спрос. Но задача в том, чтобы мы достигли такого минимального уровня, чтобы люди могли реализовать хотя бы половину желаний. В этом вся проблема», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Уже пятые сутки в Ереване продолжаются массовые акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Центр столицы Армении практически полностью парализован.

На сегодняшнем многотысячном митинге лидер оппозиционного движения «Мой шаг», депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников завтра, 19 апреля, в восемь часов утра собраться на площади Республики, чтобы блокировать правительственное здание, где находятся несколько министерств. Также Пашинян проинформировал, что 19 апреля в здании правительства Армении, которое находится непосредственно на площади Республики, должно состоятся первое заседание правительства, под руководство нового премьера Сержа Саргсяна. По-видимому, демонстранты попытаются блокировать и здание правительства.

Тем временем пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов призвал Никола Пашиняна к диалогу и солидарности, предупреждая, что он несет ответственность за каждого гражданина.

«Диалог бывает в парламенте», — заявил Шармазанов, подчеркнув, что «экстремистские» шаги Пашиняна не дадут никакого результата, а только приведут к «очередному разочарованию среди молодых людей, которые следуют за Пашиняном в эти дни».

Шармазанов подчеркнул, что до сих пор власти проявляли «большую сдержанность» по отношению к Пашиняну и его сторонникам, но предупредил, что «политически недальновидно без конца злоупотреблять политической волей и терпением властей».

Следует отметить, что Шармазанов прокомментировал ситуацию, до того, как это сделал Серж Саргсян.