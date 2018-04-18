Дамаск, 18 апреля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В пригород Дамаска Восточную Гуту вернулись свыше 60 тыс мирных жителей, сообщил 18 апреля журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Freedom House Беженцы

Глава российского Центра подчеркнул, что после освобождения Восточной Гуты от террористов и непримиримых боевиков мирные жители начали возвращаться в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Этот процесс, отметил Юрий Евтушенко, проходит при поддержке сирийского правительства и российского Центра по примирению.

«При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты», — сказал Юрий Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил об окончании российской гуманитарной операции в Восточной Гуте и завершении освобождения этого пригорода Дамаска от боевиков.

Читайте также: Правительство Сирии готовится к послевоенному восстановлению экономики