Ижевск, 18 апреля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов намерен провести в республике реформу государственного управления. Об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений региона.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Бречалов призвал сделать анализ численности чиновников в сравнении с аналогичными по численности населения территориями, сообщает портал «Сусанин».

"Ижевск — более 1200 человек управляют, а в сравнимых по численности Ульяновске — 800 человек, Пензе — 248 человек. У нас нет такой экономики, чтобы тащить настолько огромный воз чиновников неэффективных, и неэффективно распоряжаться имуществом», — пояснил глава Удмуртии.

По его словам, из-за неэффективности управления республиканский бюджет недополучает «минимум 1,5 млрд рублей».

«Посчитайте, сколько детских садов, школ и дорог отремонтируем. За 1,5 млрд можно перестелить Камбарку, Можгу полностью дороги», — предложил Бречалов.

Он уточнил, что в результате предпринимаемых мер и реформ в области управления дополнительный доход бюджета оценивается в 5 млрд рублей с учетом имущества региона.

Напомним, в конце марта председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов говорил, что власти планируют сократить число чиновников, не уточняя процент от общего числа госслужащих. Высвобождение чиновников является одной из мер в рамках повышения эффективности органов исполнительной власти. Выносить предложения о том, сколько человек увольнять и из какого ведомства, будет аналитическая группа. Только после этого штат чиновников будет сокращен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года и.о. министра труда и миграционной политики республики Надежда Губская говорила, что до конца года в регионе сократят около 200 чиновников или 10%.

Она уточняла, что сокращение не затронет сотрудников контрольно-надзорных ведомств, а будет применимо только в тех службах, которые занимаются организационным обеспечением деятельности министерств.

Глава минтруда напомнила, что процесс сокращения муниципальных чиновников на 10% проводился в Удмуртии в предыдущие годы.